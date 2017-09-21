Осіння спека у Києві побила 85-річний рекорд
Загалом від початку року у Києві зафіксовано 16 температурних рекордів.
У столиці зафіксовано черговий температурний рекорд вересня. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.
У Києві сьогодні встановлений температурний рекорд
За даними спостережень, 21 вересня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. "Стовпчик термометра піднявся до +28,3°С, що на 0,3°С вище від попереднього історичного значення для цієї дати, який тримався з 1932 року", - йдеться у повідомленні.
Також в обсерваторії розповіли, що загалом з початку року у Києві вже зафіксовано 16 температурних рекордів.
Як повідомляла Погода УНІАН, ніч 18 вересня у столиці стала найтеплішою за 137 років спостережень.
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