Осіння спека у Києві побила 85-річний рекорд

Загалом від початку року у Києві зафіксовано 16 температурних рекордів.

Осінь у столиці продовжує встановлювати температурні рекорди / фото УНІАН

У столиці зафіксовано черговий температурний рекорд вересня. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

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За даними спостережень, 21 вересня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. "Стовпчик термометра піднявся до +28,3°С, що на 0,3°С вище від попереднього історичного значення для цієї дати, який тримався з 1932 року", - йдеться у повідомленні.

Також в обсерваторії розповіли, що загалом з початку року у Києві вже зафіксовано 16 температурних рекордів.

Як повідомляла Погода УНІАН, ніч 18 вересня у столиці стала найтеплішою за 137 років спостережень.