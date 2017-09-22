Жертвами урагану "Марія" стали щонайменше 18 осіб

01:59, 22 вересня 2017
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Сила вітру урагану "Марія" нині досягає 185 кілометрів на годину.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Марія" в Пуерто-Ріко / REUTERS

За останніми даними, жертвами урагану "Марія" на островах Карибського басейну стало щонайменше 18 осіб.

Як повідомив у четвер, 21 вересня, прем'єр-міністр острівної держави Домініки Рузвельт Скерріт, внаслідок урагану в його країні загинули щонайменше 15 осіб, ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти, передає Deutsche Welle.

Також відомо про загибель внаслідок урагану двох осіб на Гваделупі та однієї - у Пуерто-Рико.

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Як відзначив Скерріт, враховуючи силу стихійного лиха, є щастям те, що кількість загиблих не становить сотні людей. Він наголосив, що Домініка "потребує усієї допомоги, яку тільки може запропонувати їй світ". Епіцентр урагану "Марія" вдарив по Домініці у ніч на вівторок, 19 вересня, зруйнувавши сотні будинків та паралізувавши транспортну інфраструктуру та аеропорт.

Тим часом продовжує оговтуватись від урагану Пуерто-Ріко, до якого епіцентр "Марії" дістався напередодні, 20 вересня. Масштаби шкоди, яку заподіяв ураган, досі остаточно невідомі, оскільки багато регіонів залишаються без електропостачання та ізольовані від решти острова. Повалені вітором дерева та повені, спричинені сильними зливами, заблокували численні дороги у Пуерто-Рико, де ураган "Марія" став найсильнішим за останні 80 років, зазначає AP. 

У четвер ураган дійшов до території Домініканської республіки, залишивши за собою повені та руйнування, та попрямував у напрямку островів Теркс і Кайкос, які є Британською заморською територією, та південно-східних Багамських островів. Сила вітру урагану нині досягає 185 кілометрів на годину.

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