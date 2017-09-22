На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, в інших регіонах буде сонячно і без опадів (карта)

08:02, 22 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 22 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +33°.

У більшості областей сьогодні без опадів / УНІАН
У більшості областей сьогодні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +33°.

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На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде у Волинській області - до +15°.

У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до +32°.

Прогноз на 22 вересня / УНІАН
Прогноз на 22 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 вересня - праведних Іоакима і Анни. У народному календарі 22 вересня - день осіннього рівнодення. Природні прикмети такі: якщо у цей день птахи рано і дружно до тепла полетіли, то бути холодній і суворій зимі, а якщо кури починають рано линяти - до теплої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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