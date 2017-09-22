У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

08:30, 22 вересня 2017
81
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 вересня у столиці без опадів, вдень до +28°.

Сьогодні В Києві без опадів / kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер східний та південно-східний, до 7.7 м/с.

Осіння спека у Києві побила 85-річний рекорд

Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде у 19:57.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин