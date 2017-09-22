У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 вересня у столиці без опадів, вдень до +28°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер східний та південно-східний, до 7.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде у 19:57.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +33°.

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