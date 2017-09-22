Число жертв руйнівного землетрусу в Мексиці зросло до 286 осіб

09:31, 22 вересня 2017
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У результаті землетрусу магнітудою 7,1 в Мексиці загинуло 286 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це в Twitter повідомив глава національної аварійно-рятувальної служби країни Луїс Феліпе Пуенте.

Біля берегів Індонезії стався землетрус

"Все відомо про 286 загиблих. 148 в Мехіко, 73 - в Морелосі, 45 – у Пуеблі, в штаті Мехіко – 13, 6 – у Герреро, один - в Оахаці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Мехіко обвалилася школа, де загинули не менше 21 дитини та 5 дорослих. Одну дівчинку врятували з-під завалів.

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