На Житомирщині гігантський град розміром з яблуко потрощив вікна в будинках і пошкодив машини (фото, відео)
Місцеві жителі в соціальних мережах скаржаться на розбиті вікна, балкони та вікна в автомобілях.
Ввечері 21 вересня, близько 20:30, в Бердичеві, після грози і блискавки, випав потужний град розміром з ціле яблуко. Про це повідомляє "Журнал Житомира".
Жителі міста Бердичева, Чуднова, а також села Тетерівка і Довжик (передмістя Житомира) в соціальних мережах скаржаться на розбиті вікна, балкони та вікна в автомобілях. Поки невідомо, пошкодила чи негода міські комунікації і будівлі.
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Буря тривала близько 20 хвилин, але встигла завдати значної шкоди майну місцевих жителів. Люди скаржаться, що "з неба ніби сипалося каміння".
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві через сильні зливи затопило ряд вулиць.
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