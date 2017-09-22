На Житомирщині гігантський град розміром з яблуко потрощив вікна в будинках і пошкодив машини (фото, відео)

09:59, 22 вересня 2017
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Місцеві жителі в соціальних мережах скаржаться на розбиті вікна, балкони та вікна в автомобілях.

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Стихія завдала начительный шкоди майну місцевих жителів / "Журнал Житомира"

Ввечері 21 вересня, близько 20:30, в Бердичеві, після грози і блискавки, випав потужний град розміром з ціле яблуко. Про це повідомляє "Журнал Житомира".

Жителі міста Бердичева, Чуднова, а також села Тетерівка і Довжик (передмістя Житомира) в соціальних мережах скаржаться на розбиті вікна, балкони та вікна в автомобілях. Поки невідомо, пошкодила чи негода міські комунікації і будівлі.

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Буря тривала близько 20 хвилин, але встигла завдати значної шкоди майну місцевих жителів. Люди скаржаться, що "з неба ніби сипалося каміння".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві через сильні зливи затопило ряд вулиць.

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