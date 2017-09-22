Синоптики попереджають про дощі та сильний вітер в Україні

10:27, 22 вересня 2017
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Сьогодні, 22 вересня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

Половину України накриють дощі / УНІАН
Половину України накриють дощі / УНІАН

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

Так, 22 вересня у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях сильні дощі, на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні очікується погіршення погодних умов / Укргідрометцентр
В Україні очікується погіршення погодних умов / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +33°.

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