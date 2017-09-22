Осіннє рівнодення: сьогодні у північній півкулі починається астрономічна осінь
22-23 вересня у північній півкулі з осіннім рівноденням починається астрономічна осінь.
Осіннє рівнодення у північній півкулі відбувається 22 або 23 вересня, коли Сонце переходить з північної півкулі в південну. У південній півкулі в ці дні, навпаки, проходить весняне рівнодення.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°
У деяких культурах через різницю температур осіннє рівнодення вважається серединою осені, у деяких – початком. У країнах Північної Америки осінь починається саме з осіннього рівнодення, а закінчується зимовим сонцестоянням.
Згідно з народним прогнозом, 22 вересня - праведних Іоакима і Анни. По тривалості ніч зрівнялася з днем, і далі буде збільшуватися. Дні стануть коротшими, а вечори - довшими. Саме тому гостріше відчувається наближення зими.
Природні прикмети такі: якщо у цей день птахи рано і дружно до тепла полетіли, то бути холодній і суворій зимі, а якщо кури починають рано линяти - до теплої зими.
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