Величезний град на Житомирщині: через негоду без електрики залишилися 7 населених пунктів

11:42, 22 вересня 2017
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Буря тривала близько 20 хвилин, але встигла завдати значної шкоди майну місцевих жителів. 

Град, що випав на Житомирщині / фото
Град, що випав на Житомирщині / фото "Журнал Житомира"

На Житомирщині випав величезний град. Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, внаслідок негоди без електропостачання залишилися 4 лінії на 69 трансформаторних підстанціях. Також від негоди знеструмлено 7 населених пунктів – три у Бердичівському районі та 4 у Ємільчинському районі. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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“Також Житомирщиною пронісся сильний дощ”,- зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, жителі міста Бердичева, Чуднова, а також села Тетерівка і Довжик (передмістя Житомира) в соціальних мережах скаржаться на розбиті вікна, балкони та скло в автомобілях. Буря тривала близько 20 хвилин, але встигла завдати значної шкоди майну місцевих жителів. Люди скаржаться, що "з неба ніби сипалося каміння".

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