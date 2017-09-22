Погода на вихідні: Україну накриють дощі та прохолодна погода (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде прохолодно і з дощами.
У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +12°, вдень +20°. У неділю хмарно з проясненнями, +12°...+19°.
На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, в інших регіонах буде сонячно і без опадів (карта)
У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +15°. У неділю дощ, +8°...+15°.
У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +19°, без опадів. У неділю вночі +10°, вдень +16°, очікується гроза.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +10°...+20°. У неділю до +17°, злива.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +13°, вдень +21°. У неділю +12°...+22°, можлива гроза.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю +11°...+21°, сонячно.
У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +14°, вдень +19°. У неділю сонячно, температура повітря +13°...+20°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +11°...+20°. У неділю +11°...+21°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура до +23°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +26°. У неділю температура до +23°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +12°, вдень +25°. У неділю +10°...+24°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу дощ, температура до +8°. У неділю також очікуються опади, вночі +3°, вдень +11°.
У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі +5°, вдень +13°. У неділю дощ, вночі - +8°, вдень до +17°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +14°. У неділю температура вдень +15°, пройде дощ.
У Сваляві завтра злива, +11°, у неділю пройде дощ, температура повітря +8° ...+15°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +16°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+27°... +14°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+24°... +15°
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Миколаїв+25°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+26°... +11°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+26°... +15°