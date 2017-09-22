Погода на вихідні: Україну накриють дощі та прохолодна погода (карта)

12:00, 22 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде прохолодно і з дощами.

На вихідні Україну накриють дощі / УНІАН
На вихідні Україну накриють дощі / УНІАН

У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +12°, вдень +20°. У неділю хмарно з проясненнями, +12°...+19°.

На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, в інших регіонах буде сонячно і без опадів (карта)

У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +15°. У неділю дощ, +8°...+15°.

У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +19°, без опадів. У неділю вночі +10°, вдень +16°, очікується гроза.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +10°...+20°. У неділю до +17°, злива.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +13°, вдень +21°. У неділю +12°...+22°, можлива гроза.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю +11°...+21°, сонячно.

Прогноз на 23 вересня / УНІАН
Прогноз на 23 вересня / УНІАН
Прогноз на 24 вересня / УНІАН
Прогноз на 24 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +14°, вдень +19°. У неділю сонячно, температура повітря +13°...+20°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +11°...+20°. У неділю +11°...+21°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура до +23°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +26°. У неділю температура до +23°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +12°, вдень +25°. У неділю +10°...+24°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу дощ, температура до +8°. У неділю також очікуються опади, вночі +3°, вдень +11°.

У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі +5°, вдень +13°. У неділю дощ, вночі - +8°, вдень до +17°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +14°. У неділю температура вдень +15°, пройде дощ.

У Сваляві завтра злива, +11°, у неділю пройде дощ, температура повітря +8° ...+15°.

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