Землетрус у Мексиці: з-під завалів врятували літню жінку (відео)

12:57, 22 вересня 2017
324
0

Через кілька днів після руйнівного землетрусу в Мексиці рятувальникам вдалося дістати з-під завалів жінку.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Загалом з-під уламків врятували понад півсотні людей, йдеться в сюжеті ТСН.

Біля берегів Індонезії стався землетрус

У Мексиці досі відчутні підземні удари, через які рятувальникам доводиться переривати свою роботу.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 7,1 в Мексиці загинуло 286 осіб. У Мехіко обвалилася школа, де загинули не менше 21 дитини та 5 дорослих. Одну дівчинку врятували з-під завалів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин