Землетрус у Мексиці: з-під завалів врятували літню жінку (відео)

Через кілька днів після руйнівного землетрусу в Мексиці рятувальникам вдалося дістати з-під завалів жінку.

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Загалом з-під уламків врятували понад півсотні людей, йдеться в сюжеті ТСН.

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У Мексиці досі відчутні підземні удари, через які рятувальникам доводиться переривати свою роботу.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 7,1 в Мексиці загинуло 286 осіб. У Мехіко обвалилася школа, де загинули не менше 21 дитини та 5 дорослих. Одну дівчинку врятували з-під завалів.