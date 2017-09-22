У Києві оголосили штормове попередження

У другій половині дня 22 вересня та вранці 23 вересня у Києві очікується сильний вітер.

Киян попереджають про сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.