Під Кременчуком через лісову пожежу перекрили автотрасу і евакуюють дачників
Під Кременчуком Полтавської області через лісову пожежу перекрили автомобільну трасу на Горішні Плавні, також проводиться евакуація людей з дачних будинків.
Про це повідомили у міському управлінні ДСНС і поліції.
У Київській області через удар блискавки у будинку сталася пожежа
За інформацією оперативних служб міста, пожежа почалася в лісовому масиві біля села Придніпрянське (колишня назва Дзержинка) - в 10 км від Кременчука. Площа лісового масиву складає 16 га, пожежа поширилася на 5 га.
Зазначається, що робота пожежних ускладнюється через сильні пориви вітру.
У зв'язку з тим, що пожежа впритул наближається до дачних домівок, рятувальники проводять евакуацію жителів.
Разом з цим у Кременчуці вже відчувається задимленість. Пожежники закликають городян не панікувати та зберігати спокій.
Очевидці пожежі також повідомляють, що траса на Горішні Плавні з Кременчука перекрита. Автобуси об'їжджають через Дмитрівку.
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