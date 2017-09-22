Під Кременчуком через лісову пожежу перекрили автотрасу і евакуюють дачників

15:12, 22 вересня 2017
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Під Кременчуком Полтавської області через лісову пожежу перекрили автомобільну трасу на Горішні Плавні, також проводиться евакуація людей з дачних будинків.

Під Кременчуком спалахнула лісова пожежа / ДСНС
Під Кременчуком спалахнула лісова пожежа / ДСНС

Про це повідомили у міському управлінні ДСНС і поліції.

У Київській області через удар блискавки у будинку сталася пожежа

За інформацією оперативних служб міста, пожежа почалася в лісовому масиві біля села Придніпрянське (колишня назва Дзержинка) - в 10 км від Кременчука. Площа лісового масиву складає 16 га, пожежа поширилася на 5 га.

Зазначається, що робота пожежних ускладнюється через сильні пориви вітру.

У зв'язку з тим, що пожежа впритул наближається до дачних домівок, рятувальники проводять евакуацію жителів.

Разом з цим у Кременчуці вже відчувається задимленість. Пожежники закликають городян не панікувати та зберігати спокій.

Очевидці пожежі також повідомляють, що траса на Горішні Плавні з Кременчука перекрита. Автобуси об'їжджають через Дмитрівку.

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