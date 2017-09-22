Через сильні дощі на річках західної України очікуються підйоми рівнів води
Найближчими днями через зливи на річках західної України очікуються підйоми рівнів води
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві оголосили штормове попередження
Так, 23-24 вересня на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м; на рiчках басейнiв Прута, Сiрету, Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1 м. 23-25 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 - 1 м.
У мiсцях проходження сильних злив буде формуватись значний мiсцевий стiк; на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.
Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде прохолодно і з дощами.
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