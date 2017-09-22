Через сильні дощі на річках західної України очікуються підйоми рівнів води

Найближчими днями через зливи на річках західної України очікуються підйоми рівнів води

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 23-24 вересня на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м; на рiчках басейнiв Прута, Сiрету, Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1 м. 23-25 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 - 1 м.

У мiсцях проходження сильних злив буде формуватись значний мiсцевий стiк; на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде прохолодно і з дощами.