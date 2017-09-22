Через сильні дощі на річках західної України очікуються підйоми рівнів води

15:30, 22 вересня 2017
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Найближчими днями через зливи на річках західної України очікуються підйоми рівнів води

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві оголосили штормове попередження

Так, 23-24 вересня на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м; на рiчках басейнiв Прута, Сiрету, Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1 м. 23-25 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 - 1 м.

У мiсцях проходження сильних злив буде формуватись значний мiсцевий стiк; на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде прохолодно і з дощами.

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