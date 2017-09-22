Вересень у Києві побив 137-річний температурний рекорд

16:11, 22 вересня 2017
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Середньодобова температура в столиці на 7,0° перевищує кліматичну норму і відповідає нормальній температурі середини липня.

існує велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря в столиці / flickr.com/photos/isasza
Існує велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря в столиці / flickr.com/photos/isasza

Вересень продовжує дарувати киянам літнє тепло - 22 вересня в Києві зафіксована найтепліша ніч за 137 років спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень метеостанції, температура не опустилася нижче 19,3°, що на цілих 4,0° тепліше, ніж це було в 1975 році.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

"До речі, середньодобова температура у столиці на 7,0° перевищує кліматичну норму і відповідає нормальній температурі середини липня. Враховуючи прогноз Українського гідрометцентру, сьогодні існує велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря в столиці", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що осіння спека в Києві побила 85-річний рекорд.

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