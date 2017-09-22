На Карибах внаслідок урагану "Марія" загинуло 32 людини

17:40, 22 вересня 2017
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"Марія" є другим великим ураганом, який вдарив по Карибах цього місяця, а також став найсильнішим штормом за останні 90 років в історії Пуерто Ріко.

REUTERS
REUTERS

На островах у Карибському морі загинуло щонайменше 32 людини через буревій "Марія". Як повідомляє Reuters, буревій направився до островів Теркс і Кайкос, які є британськими заморськими територіями, після того, як ударна хвиля пройшла через американську територію Пуерто Ріко та інші карибські острови.

Пуерто-Ріко повністю знеструмлений через ураган "Марія" (відео)Буревій також супроводжувався вітрами і дощем, та зруйнував будівлі, затопив вулиці і завдав економічних збитків.

"Марія" є другим великим ураганом, який вдарив по Карибах у вересні, а також є найсильнішим штормом за майже останні 90 років в історії Пуерто Ріко. Буревій вивів з ладу електроживлення на острові а у декількох річках рівень підйому води досяг рекордних показників.

Газета El Nuevo Día‏ повідомила, що щонайменше 15 осіб загинуло на Пуерто Ріко. Губернатор острова Рікардо Росселло в ефірі CNN повідомив, що він має підтверджені повідомленні про загибель 13 людей.

Також 14 смертей було зафіксовано на острові Домініка, населення якого складає близько 71 тис. осіб. Ще дві особи загинуло на французькій території Гвадеоупа і один на американських Віргінських островах.

Крім цього, сказано, що кількість загиблих ймовірно збільшиться, коли рятівники відновлять роботи на світанку.

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