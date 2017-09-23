Біля берегів Каліфорнії відбулися два землетруси магнітудою до 5,7 балів

Перший землетрус магнітудою 5,7 бали стався в 218 км на захід від міста Ферндейл.

Перший поштовх був магнітудою 5,7 / фото usgs.gov

Два землетруси сталися в штаті Каліфорнія в США 22 вересня. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США (USGS), передає РБК.

Перший землетрус магнітудою 5,7 бали стався в 218 км на захід від міста Ферндейл, розташованого на узбережжі Тихого океану в Каліфорнії. Він був зафіксований о 19:50 за місцевим часом (22:50 за київським). Осередок землетрусу знаходився в акваторії океану на глибині 15,1 км

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Другий землетрус магнітудою 3,9 балів було зафіксовано о 23:17 за місцевим часом (01:17 за київським). Він стався в 14 км від Ферндейла в океані на глибині до 25,4 км

За даними газети Los Angeles Times, жителі прибережних районів Каліфорнії відчували підземні поштовхи, однак поки повідомлень про потерпілих або загиблих в результаті землетрусу не надходило.