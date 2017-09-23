Індонезія оголосила найвищий ступінь небезпеки через можливе виверження вулкана на Балі

Під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло більше тисячі чоловік.

Вулкан Агунг на острові Балі / REUTERS

Індонезія оголосила найвищий ступінь небезпеки через можливе виверження вулкана Агунг на острові Балі. Близько 10 тисяч людей евакуйовано з району можливого виверження. Влада закликає населення покинути район в радіусі не менше 9 км від вулкана, пише Російська служба ВВС.

Повідомляється про безперервні сейсмічні поштовхи в околицях вулкана, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні.

Під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло більше тисячі чоловік.

"Поштовхи відбуваються дуже часто, ми дуже боїмося і я відвіз всю сім'ю в укриття", - розповів І Вайян Суварджана, один з місцевих жителів.

Читайте також В Італії троє людей загинули, провалившись у кратер вулкана

Вранці в суботу за місцевим часом, через кілька годин після офіційного підвищення рівня небезпеки, влади підтвердила, що сейсмічна активність в районі можливого виверження триває.

Останні повідомлення авіаційного центру спостереження за вулканічною активністю Індонезії свідчать, що ймовірність виверження зростає. Однак там же зазначається, що виверження неможливо передбачити зі стовідсотковою певністю.

За повідомленнями влади, міжнародний аеропорт Балі в Денпасарі, який використовується мільйонами туристів кожен рік, поки діє в нормальному режимі.

Міністерство закордонних справ Австралії випустило нові рекомендації для туристів, попередивши, що можливе виверження здатне призвести до скасування багатьох авіарейсів в цьому регіоні.

В ході виверження 1963 року вулкан викидав величезні пірокластичні потоки і лавові маси. Пірокластичний потік являє собою хмару, яка швидко рухається, що складається з розпечених газів, вулканічного попелу і гірської породи.

Вулкан Агунг, який відноситься до класу стратовулканів, має висоту 3142 метра і розташовується на сході острова Балі. Він входить в число 130 активних вулканів Індонезії, які є частиною так званого "Вогненного кільця" - вулканічної зони, що оперізує Тихий океан.