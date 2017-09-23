Землетрус в КНДР міг бути викликаний новим випробуванням ядерної бомби – вчені
Епіцентр землетрусу знаходиться близько від місця попереднього випробування ядерної зброї.
Китайські сейсмологи зафіксували на території Північної Кореї землетрус магнітудою 3,4. Вчені заявили, що воно може бути викликано новим випробуванням ядерної бомби.
Як передає Радіо Свобода, епіцентр землетрусу знаходиться всього в п'ятдесяти кілометрах від місця попереднього випробування ядерної зброї КНДР.
Два сейсмічних поштовхи також зафіксувала міжнародна організація із заборони ядерних випробувань CTBTO. Проте експерти вважають, що це було природне явище, а не вибухи. До такого ж висновку схиляється і влада Південної Кореї.
У ЄС вирішили запровадити власні санкції проти Північної Кореї, які виходять за межі заходів ООН
На початку вересня КНДР провела шості ядерні випробування і повідомила про створення водневої бомби. Про тести стало відомо завдяки зафіксованому землетрусу. У відповідь Рада Безпеки ООН розширила санкції проти Північної Кореї.
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