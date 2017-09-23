Землетрус в КНДР міг бути викликаний новим випробуванням ядерної бомби – вчені

Епіцентр землетрусу знаходиться близько від місця попереднього випробування ядерної зброї.

Кім чен Ин в оточенні наближених / REUTERS

Китайські сейсмологи зафіксували на території Північної Кореї землетрус магнітудою 3,4. Вчені заявили, що воно може бути викликано новим випробуванням ядерної бомби.

Як передає Радіо Свобода, епіцентр землетрусу знаходиться всього в п'ятдесяти кілометрах від місця попереднього випробування ядерної зброї КНДР.

Два сейсмічних поштовхи також зафіксувала міжнародна організація із заборони ядерних випробувань CTBTO. Проте експерти вважають, що це було природне явище, а не вибухи. До такого ж висновку схиляється і влада Південної Кореї.

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На початку вересня КНДР провела шості ядерні випробування і повідомила про створення водневої бомби. Про тести стало відомо завдяки зафіксованому землетрусу. У відповідь Рада Безпеки ООН розширила санкції проти Північної Кореї.