24 вересня Україну чекають дощі і грози, без опадів лише на сході і півдні
У столиці вдень очікується до +18 градусів. Проте в цілому буде дощова погода.
У неділю, 24 вересня, на більшій частині території України очікується дощ, місцями грози. Лише на сході країни буде хмарна погода з проясненнями. Однак дощі будуть йти в ніч на неділю. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
За даними синоптиків, в більшості областей дощ, місцями грози. У західній частині та північних областях температура вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів. Значно тепліше в південних і східних областях. Тут синоптики прогнозують до +20...+25 градусів вдень.
Погода на вихідні: Україну накриють дощі та прохолодна погода (карта)
Що стосується Києва, то в столиці вдень очікується до +18 градусів. Проте в цілому буде дощова погода.
Прогноз погоди на неділю, 24 вересня, в містах України:
Ужгород – +16...+18
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+19
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...18
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +16...+18
Суми – +17...+19
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +16...+18
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +16°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+27°... +14°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+24°... +15°
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Миколаїв+25°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+26°... +11°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+26°... +15°