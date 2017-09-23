24 вересня Україну чекають дощі і грози, без опадів лише на сході і півдні

У столиці вдень очікується до +18 градусів. Проте в цілому буде дощова погода.

В Україні очікується дощ, місцями грози / фото УНІАН

У неділю, 24 вересня, на більшій частині території України очікується дощ, місцями грози. Лише на сході країни буде хмарна погода з проясненнями. Однак дощі будуть йти в ніч на неділю. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

За даними синоптиків, в більшості областей дощ, місцями грози. У західній частині та північних областях температура вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів. Значно тепліше в південних і східних областях. Тут синоптики прогнозують до +20...+25 градусів вдень.

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Що стосується Києва, то в столиці вдень очікується до +18 градусів. Проте в цілому буде дощова погода.

Прогноз погоди на неділю, 24 вересня, в містах України:

Ужгород – +16...+18

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...18

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +16...+18

Суми – +17...+19

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +16...+18