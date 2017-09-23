На півдні Мексики стався новий потужний землетрус, заставши зненацька місцевих жителів

Епіцентр знаходився за 700 кілометрів на південний схід від Мехіко, однак підземні поштовхи були такої сили, що відчувалися навіть у столиці.

Наслідки землетрусу у Мексиці / REUTERS

У Мексиці знову стався сильний землетрус, про жертви і руйнування поки що не повідомляється.

Підземні поштовхи магнітудою 6,1 зафіксовано в суботу, 23 вересня, в штаті Оахака, повідомляє Deutsche Welle.

Епіцентр знаходився за 700 кілометрів на південний схід від Мехіко, однак підземні поштовхи були такої сили, що відчувалися навіть у столиці. Землетрус стався близько 8 години ранку за місцевим часом, заставши зненацька мешканців населених пунктів, які зазнали стихійного лиха.

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У вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався потужний землетрус магнітудою 7,1, у результаті якого загинуло понад 290 осіб.