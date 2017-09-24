До України йде осіннє потепління

07:00, 24 вересня 2017
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З понеділка, 25 вересня, температура повітря на території нашої країни знову підвищиться.

У понеділок в Україні потепліє / фото УНІАН
У понеділок в Україні потепліє / фото УНІАН

24 вересня в західних, північних областях України, на Одещині та Вінниччині - часом дощ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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За її прогнозом, на решті території - без опадів. "Вдень у неділю +16+22, на півдні - до +25, на заході найхолодніше - +11+15 градусів", - розповіла Діденко.

Синоптик додала, що у в неділю Києві часом дощ, у другій половині дня - прояснення, +16+18. "У понеділок потепліє", - прогнозує Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, вересень продовжує дарувати киянам літнє тепло - 22 вересня в Києві зафіксована найтепліша ніч за 137 років спостережень. 

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