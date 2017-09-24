Біля берегів Мексики знову стався землетрус

Підземні поштовхи сталися о 10:06 за місцевим часом.

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Біля берегів Мексики в неділю, 24 вересня, стався другий за добу землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Відзначається, що підземні поштовхи сталися о 10:06 за місцевим часом (13:06 за Києвом, - ред.) на південь від міста Паредон (штат Чіапас).

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Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 51 км, а його вогнище залягало на глибині 60 км.

Як повідомляв УНІАН, у суботу на півдні Мексики стався новий потужний землетрус.