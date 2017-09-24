Завтра до України прийде потепління і сонячна погода

18:47, 24 вересня 2017
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Завтра майже на всій території України буде сухо і сонячно, і лише на заході пройдуть невеликі дощі.

УНІАН
У Києві завтра буде сухо і сонячно / УНІАН

З понеділка в Україні потеплішає, буде сонячна і суха погода. Про це в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Завтра практично скрізь сухо і сонячно, лише на заході - трохи невеликих дощів. Завтра вдень +18... +24 градуси, на півдні до +24... +26 градусів. У західних областях +16... +20 градусів", - повідомляє синоптик.

За словами Діденка в Києві завтра потеплішає до +21... + 23 градусів, буде сухо і сонячно.

Як повідомляв УНІАН, до України йде осіннє потепління.

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