Число жертв руйнівного землетрусу в Мексиці зросло до 318 осіб

19:54, 24 вересня 2017
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У Мехіко загинули 180 людей, Морелосі – 73, в Пуеблі – 45.

Землетрус в Мексиці / Reuters
Землетрус в Мексиці / Reuters

Число загиблих в результаті землетрусу в Мексиці зросло до 318 осіб. Про це повідомив у неділю національний координатор служби цивільної оборони Луїс Феліпе Пуенте, передають "РИА Новости".

Біля берегів Мексики знову стався землетрус

"У Мехіко загинули 180 людей, Морелосі – 73, в Пуеблі – 45, в штаті Мехіко – 13, в Герреро – шість, в Оахаке – один", — написав Пуенте у своєму мікроблозі в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався потужний землетрус магнітудою 7,1. Згодом біля берегів Мексики стався ще два землетруси.

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