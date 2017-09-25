Біля берегів Мексики сформувався тропічний шторм "Пілар"

Шторм перебуває в 110 км на захід від міста Мансанільо. Швидкість вітру досягає 72 км / год.

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Біля узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм «Пілар», повідомляє Національний центр попередження ураганів США (NHC).

Шторм перебуває в 110 км на захід від міста Мансанільо. Швидкість вітру досягає 72 км / ч.

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За інформацією Національного центру з боротьби з ураганами США, «Марія» наближається до східного узбережжя країни.