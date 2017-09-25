Кількість жертв землетрусу в Мексиці зросла до 319

06:23, 25 вересня 2017
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Потужний землетрус магнітудою 7,1 стався поряд з Мехіко ввечері 19 вересня. За даними влади країни, постраждали більше 2 тис. людей.

Reuters
Ілюстрація REUTERS

Число загиблих в результаті землетрусу в Мексиці зросла до 319 осіб. Про це повідомив представник сил цивільної оборони республіки Луїс Феліпе Пуенте.

«Загальна кількість загиблих склала 319 осіб. У Мехіко - 181, в штаті Морелос - 73, в штаті Пуебла - 45, в штаті Мехіко - 13, в штаті Герреро - 6 і одна людина в штаті Оахака », - заявив він.

Біля берегів Мексики знову стався землетрус

Потужний землетрус магнітудою 7,1 стався поряд з Мехіко ввечері 19 вересня. За даними влади країни, постраждали більше 2 тис. людей.

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