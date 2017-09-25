Сьогодні до України повернеться тепла і сонячна погода (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до + 25°.

В Україні сьогодні потеплішає / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до + 23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до + 25°.

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На заході України в понеділок практично без опадів. Днем тепліше до + 19 °.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до + 21 °. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до + 24 °.

Прогноз на 25 вересня / УНІАН

Згідно з народним прогнозом, 25 вересня - день Артемона. Існувало повір'я, що змії з цього дня перебираються з полів у ліси і йдуть під землю.

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