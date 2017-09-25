Сьогодні до України повернеться тепла і сонячна погода (карта)

08:00, 25 вересня 2017
875
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до + 25°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН
В Україні сьогодні потеплішає / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до + 23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до + 25°.

У Києві оголосили штормове попередження

На заході України в понеділок практично без опадів. Днем тепліше до + 19 °.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до + 21 °. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до + 24 °.

Прогноз на 25 сентября / УНИАН
Прогноз на 25 вересня / УНІАН

Згідно з народним прогнозом, 25 вересня - день Артемона. Існувало повір'я, що змії з цього дня перебираються з полів у ліси і йдуть під землю.

Детальніше про погоду в вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин