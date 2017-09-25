У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 25 вересня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві сьогодні без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +15°. Вітер східний та північно-східний, до 4.4 м/с.

Читайте також У Києві оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло в 6:47, а зайде о 19:50.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.