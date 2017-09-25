На Балі через можливе виверження вулкана евакуювали 35 тисяч людей
Радіус зони відчуження розширено до 12 км, рівень небезпеки виверження підвищений до максимального.
Влада Індонезії очікує початку виверження вулкана Агунг на популярному у туристів острові Балі. З території, прилеглої до гори, евакуйовано вже 35 тисяч осіб, передає Русская служба ВВС.
Радіус зони відчуження розширено до 12 км, рівень небезпеки виверження підвищений до максимального.
Уже кілька днів в околицях вулкана тривають безперервні сейсмічні поштовхи, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні.
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Тисячі евакуйованих розселили до тимчасових притулків, обладнані в місцевих школах і меріях. Під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло понад тисячу осіб.
Підвищена сейсмічна активність в районі вулкана почала спостерігатися ще в серпні і з тих пір безперервно наростала.
Агунг відноситься до класу стратовулканів, він має висоту 3142 метри і розташовується на сході острова Балі, приблизно в 70 км від туристичних районів, які поки знаходяться поза небезпекою.
Міжнародний аеропорт Балі в Денпасарі, який використовується мільйонами туристів щороку, поки також діє в нормальному режимі.
Як відомо, Агунг входить в число 130 активних вулканів Індонезії, які є частиною так званого "Вогненного кільця" - вулканічної зони, що оперізує Тихий океан.
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