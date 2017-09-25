На Балі через можливе виверження вулкана евакуювали 35 тисяч людей

Радіус зони відчуження розширено до 12 км, рівень небезпеки виверження підвищений до максимального.

Международный аэропорт Бали в Денпасаре пока также действует в нормальном режиме / RSN

Влада Індонезії очікує початку виверження вулкана Агунг на популярному у туристів острові Балі. З території, прилеглої до гори, евакуйовано вже 35 тисяч осіб, передає Русская служба ВВС.

Радіус зони відчуження розширено до 12 км, рівень небезпеки виверження підвищений до максимального.

Уже кілька днів в околицях вулкана тривають безперервні сейсмічні поштовхи, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні.

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Тисячі евакуйованих розселили до тимчасових притулків, обладнані в місцевих школах і меріях. Під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло понад тисячу осіб.

Підвищена сейсмічна активність в районі вулкана почала спостерігатися ще в серпні і з тих пір безперервно наростала.

Агунг відноситься до класу стратовулканів, він має висоту 3142 метри і розташовується на сході острова Балі, приблизно в 70 км від туристичних районів, які поки знаходяться поза небезпекою.

Міжнародний аеропорт Балі в Денпасарі, який використовується мільйонами туристів щороку, поки також діє в нормальному режимі.

Як відомо, Агунг входить в число 130 активних вулканів Індонезії, які є частиною так званого "Вогненного кільця" - вулканічної зони, що оперізує Тихий океан.