На заході України через дощі очікуються підйоми рівнів води у річках

09:22, 25 вересня 2017
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У зв'язку з сильними дощами на річках західної України очiкуються пiдвищення рiвнів води без негативних наслідків

На річках Західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia
На річках Західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометценр.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

Так, 25 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкуються пiдвищення рiвнів води на 0,3-1,0 м.

У мiсцях проходження сильних злив буде формуватись значний мiсцевий стiк; на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Також 25 вересня очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над рiвнями 23 вересня на 08:00:

- на притоках Днiстра (Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0, -0,6 м;

- ділянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,5-1,5 м.

У другiй половинi доби 25 вересня на р. Днiстер в створi гідропоста Залiщики (Тернопольска обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 450-500 см над нулем поста.

Нагадаємо, 25 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до + 25°.

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