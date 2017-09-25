На заході України через дощі очікуються підйоми рівнів води у річках
У зв'язку з сильними дощами на річках західної України очiкуються пiдвищення рiвнів води без негативних наслідків
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометценр.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°
Так, 25 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкуються пiдвищення рiвнів води на 0,3-1,0 м.
У мiсцях проходження сильних злив буде формуватись значний мiсцевий стiк; на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.
Також 25 вересня очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над рiвнями 23 вересня на 08:00:
- на притоках Днiстра (Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0, -0,6 м;
- ділянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,5-1,5 м.
У другiй половинi доби 25 вересня на р. Днiстер в створi гідропоста Залiщики (Тернопольска обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 450-500 см над нулем поста.
Нагадаємо, 25 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до + 25°.
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