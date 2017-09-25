Руйнівний землетрус у Мексиці: кількість жертв збільшилася до 320
У Мексиці в результаті землетрусу, що стався 19 вересня, загинули 320 осіб.
Про це йдеться в повідомленні координатора сил цивільної оборони республіки Луїса Феліпе Пуенте в Twitter.
Біля берегів Мексики знову стався землетрус
Зокрема, у штаті Мехіко загинули 182 людини, штаті Морелос - 73, штаті Пуебла - 45, штаті Едомекс – 13, штаті Герреро - 6, штаті Оахака - 1.
Раніше повідомлялося про 226 загиблих.
#Actualización ⚡TOTAL *320 fallecidos por #Sismo 19/09/17*#CDMX: 182#Morelos: 73#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 24, 2017
Як повідомляв УНІАН, увечері 19 вересня у Мексиці стався землетрус магнітудою 7,1 бала.
Підземні поштовхи були зафіксовані в 18:14 за часом UTC. Осередок землетрусу залягав на глибині 50 км. Епіцентр поштовху знаходився в 58 км на південний захід від міста Пуебла-де-Сарагоса.
Після землетрусу в Мехіко було введено надзвичайний стан, призупинила свою роботу Мексиканська фондова біржа (BMV), друга за величиною у Латинській Америці.
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