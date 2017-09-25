Ураган "Марія" послабшав до першої категорії

11:06, 25 вересня 2017
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Ураган "Марія", який призвів до серйозних руйнувань в Карибському басейні, послабшав до першої категорії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На даний момент атлантичне узбережжя США знаходиться поза небезпекою, передає "РИА Новости" з посиланням на Національний центр США з попередження ураганів.

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Зараз центр урагану знаходиться в 625 кілометрах на південний схід від мису Хаттерас в Північній Кароліні, максимальна швидкість вітру знизилася до 150 кілометрів на годину. Очікується, що у найближчі дві доби ураган продовжить слабшати.

Нагадаємо, на островах в Карибському морі загинули, щонайменше, 32 людини через ураган "Марія".

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