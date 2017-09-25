Погода на тиждень: після потепління до України прийде суттєве похолодання (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня до більшості областей України прийде похолодання, практично без опадів.

Цього тижня в Україні похолодає / photographers.ua, jDtnt

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні буде тепло і майже без опадів. На сході до +23°, на заході до +19°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +25°, на півночі до +21°. На півдні – до +25°.

Прогноз на 25 вересня / УНІАН

У вівторок, 26 вересня, в Україні мінлива хмарність. На півдні до +21°, в інших регіонах трохи похолодає.

Прогноз на 26 вересня / УНІАН

У середу, 27 вересня, без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +19°. В інших регіонах до +16°.

Прогноз на 27 вересня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів, очікується похолодання. Вночі по країні +2°...+8°, вдень на півдні до +16°.

Прогноз на 28 вересня / УНІАН

У п'ятницю в більшості регіонів очікується сонячна погода. На півдні до +17°, в інших регіонах - +11°...+16°.

Прогноз на 29 вересня / УНІАН

30 вересня та 1 жовтня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі до +2°, на решті території +4°...+7°. Вдень температура по країні +10°...+17°. У неділю вночі на заході похолодає до +1°, вдень в Україні +10°...+16°.

Прогноз на 30 вересня / УНІАН

Прогноз на 1 жовтня / УНІАН

Народний прогноз

25 вересня - день Артемона. Існувало повір'я, що змії з цього дня переходять з полів у ліси і йдуть під землю. 26 вересня - Корнилія священномученика. Після Корнилія корінь в землі не росте, мерзне. Якщо сьогодні грач відлітає - сніг піде.

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27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У цей день остання птиця відлітає у теплі краї. Гуси на Воздвиження летять високо - на високе весняне водопілля, низько - на мале. Листя на Воздвиження з берези опало - осінь буде довга і тепла; осика скидала ще зелений лист - чекай швидкого похолодання.

28 вересня - день Микити Гусятника. Гусак лапу піднімає - до холоднечі, на одній нозі стоїть - до морозу, полощеться у воді - до тепла, ніс під крило ховає - до ранньої зими. 29 вересня - Євфімії, мучениці. Якщо верба рано вранці покривається інеєм - значить, зима буде лютою, морозною. Теж саме пророкує і пізній листопад.

30 вересня - Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Жінки з такими іменами в цей день пригощали всіх знайомих і родичів гостинцями, а натомість їх вшановували добрими побажаннями здоров'я, любові і щастя на довгі і довгі роки. 1 жовтня - Ярини. Яка погода встановилася на 1 жовтня, така буде і 1 квітня.

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