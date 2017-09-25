На південному заході Китаї зійшов зсув, три людини загинули

13:06, 25 вересня 2017
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У результаті гірського зсуву в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю загинули три людини.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще троє зникли безвісти, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Кількість жертв від зсуву у Китаї зросла до 23 осіб

Зсув зійшов 23 вересня приблизно о 18:00 на одній з ділянок автодороги в повіті Лібо пров. Гуйчжоу, де в цей час перебувало десять осіб. Одному з потерпілих вдалося вибратися самостійно, ще троє були врятовані.

За попередніми даними, обвал стався через сильні дощі. Зараз на місці події ведуться роботи з ліквідації наслідків стихії.

Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули в результаті зсувів в індійському штаті Сіккім.

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