Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у чотирьох областях України

Сьогодні, 25 вересня, у чотирьох областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

У чотирьох областях України очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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"25 вересня в Харківській, Донецькій, Луганській та Сумській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня до більшості областей України прийде похолодання, практично без опадів.

Зокрема, у понеділок на сході до +23°, на заході до +19°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +25°, на півночі до +21°. На півдні – до +25°.