Потужний град на Житомирщині завдав збитків на понад 6 мільйонів гривень (відео)

15:52, 25 вересня 2017
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Через наслідки стихії у Бердичеві навіть оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня, потужний град завдав збитків на понад 6 мільйонів гривень.

Град в Житомирській області /
Град у Житомирській області / "Журнал Житомира"

Минулого тижня у Житомирській області випав град завбільшки з куряче яйце. Він пошкодив покрівлі не менше двох тисяч приватних будинків, йдеться в сюжеті ТСН.

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Відзначається, капітального ремонту або навіть повну заміну даху потребують 6 шкіл і 14 дитсадків райцентру. У той же час у міськраді продовжують приймати заяви на ремонт від постраждалих.

Нагадаємо, увечері 21 вересня, близько 20:30, у Бердичеві після грози і блискавки випав потужний град розміром з ціле яблуко.

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