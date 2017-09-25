Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Цього тижня в Україні очікуються перші заморозки.

Цього тижня в Україні очікуються заморозки / getbg.net

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Так, вночі 27 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.

У той же час 26-29 вересня у східних, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що цього тижня до більшості областей України прийде похолодання, практично без опадів.