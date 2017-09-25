В Україні завтра без опадів, на півдні до +21° (відеопрогноз)

16:30, 25 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +21°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

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На заході України у віторок без опадів. Вдень до +19°.

У північних областях сонячно. Температура до +18°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +20°.

За народним прогнозом, 26 вересня - Корнилія священномученика. Після Корнилія корінь в землі не росте, мерзне. Якщо сьогодні грач відлітає - сніг піде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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