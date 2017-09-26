В Україні сьогодні без опадів, місцями до +21° (карта)

08:03, 26 вересня 2017
693
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +21°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +19°.

У північних областях сонячно. Температура до +18°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +20°.

Прогноз на 26 вересня / УНІАН
Прогноз на 26 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 вересня - Корнилія священномученика. Після Корнилія корінь в землі не росте, мерзне. Якщо сьогодні грач відлітає - сніг піде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта) Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин