В Україні сьогодні без опадів, місцями до +21° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +21°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +19°.

У північних областях сонячно. Температура до +18°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +20°.

Прогноз на 26 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 вересня - Корнилія священномученика. Після Корнилія корінь в землі не росте, мерзне. Якщо сьогодні грач відлітає - сніг піде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.