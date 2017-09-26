На Балі евакуюють більше 55 тисяч людей через загрозу виверження вулкану

08:14, 26 вересня 2017
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Чиновники при цьому зазначають, що для туристів виверження не становить небезпеки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На Балі проводиться масова евакуація населення, домівки вже покинули 57 тисяч людей у зв’язку із загрозою виверження вулкану Агунг. Про це повідомляє The Associated Press.

Видання також повідомляє, що людям роздають матраци, ковдри, а також маски, які допоможуть захистити дихальні шляхи від попелу під час виверження.

На Балі через можливе виверження вулкана евакуювали 35 тисяч людей

Зазначається, що магма продовжує рухатися до поверхні. Чиновники при цьому зазначають, що для туристів виверження не становить небезпеки, однак, міжнародний аеропорт Балі доведеться закрити на час виверження.

Як повідомляв УІНАН раніше, Індонезія оголосила найвищий ступінь небезпеки через можливе виверження вулкана Агунг на острові Балі. Близько 10 тисяч людей евакуйовано з району можливого виверження. Влада закликає населення покинути район в радіусі не менше 9 км від вулкана.

Повідомляється про безперервні сейсмічні поштовхи в околицях вулкана, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні.

Під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло більше тисячі чоловік.

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