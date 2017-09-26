Сьогодні в Києві буде сонячно, вдень температура до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 вересня у столиці без опадів, вдень до +18°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +13°. Вітер східний та північно-східний, до 4,4 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:49, а зайде у 18:48.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +21°.

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