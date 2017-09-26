Сьогодні в Києві буде сонячно, вдень температура до +18°

08:30, 26 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 вересня у столиці без опадів, вдень до +18°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +13°. Вітер східний та північно-східний, до 4,4 м/с.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Сонце в столиці зійде у 06:49, а зайде у 18:48.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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