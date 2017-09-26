Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус
У вівторок, 26 вересня, біля берегів островів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,4.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Біля берегів Мексики знову стався землетрус
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від островів Фіджі. Осередок землетрусу залягав на глибині 98,1 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у Мексиці в результаті землетрусу, що стався 19 вересня, загинули 320 осіб.
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