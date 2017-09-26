Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні 27-28 вересня

27-28 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні / moldova24.net

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Так, вночі 27 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.

В Україні очікуються заморозки / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 26 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +21°.