Після землетрусу в Мехіко під завалами залишаються 40 осіб

Не менше 40 людей залишаються під завалами після руйнівного землетрусу, що стався в Мексиці.

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Про це повідомив мер мексиканської столиці Мігель Анхель Мансера.

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За його словами, зараз не відомо, чи є серед них живі, або ж мова йде вже про тіла, які потрібно витягнути з-під уламків.

"Всі наші цифри дуже приблизні", - цитує мера "РИА Новости".

Відзначається, що в основному інформація про людей, що залишаються під руїнами, надходить від мешканців двох будинків.

Нагадаємо, у Мексиці в результаті землетрусу, що стався 19 вересня, загинули 320 осіб.