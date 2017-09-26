Після землетрусу в Мехіко під завалами залишаються 40 осіб

11:39, 26 вересня 2017
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Не менше 40 людей залишаються під завалами після руйнівного землетрусу, що стався в Мексиці.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомив мер мексиканської столиці Мігель Анхель Мансера.

Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус

За його словами, зараз не відомо, чи є серед них живі, або ж мова йде вже про тіла, які потрібно витягнути з-під уламків.

"Всі наші цифри дуже приблизні", - цитує мера "РИА Новости".

Відзначається, що в основному інформація про людей, що залишаються під руїнами, надходить від мешканців двох будинків.

Нагадаємо, у Мексиці в результаті землетрусу, що стався 19 вересня, загинули 320 осіб.

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