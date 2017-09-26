До 29 вересня у п’яти областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека

12:32, 26 вересня 2017
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Протягом найближчих днів у п’яти областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

У ряді областей очікується пожежна небезпека / ДСНС
У ряді областей очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Сьогодні в Києві буде сонячно, вдень температура до +18°

"26-29 вересня у східних, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27-28 вересня у багатьох регіонах України очікуються заморозки. Так, вночі 27 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°.

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