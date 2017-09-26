Землетрус у Мексиці пошкодив близько 10 тисяч шкіл

13:34, 26 вересня 2017
238
0

У результаті землетрусу, який стався 19 вересня в Мексиці, пошкоджено декілька тисяч шкіл.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомив міністр освіти Мексики Ауреліо Нуньо Майєр.

Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус

Зараз близько 400 людей залишаються в лікарнях, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву газету El Universal.

"Згідно з останньою доповіддю, не тільки в місті Мехіко, але і в інших постраждалих регіонах шкоди в тій чи іншій мірі було завдано близько 10 тис. шкіл. Нам доведеться повністю реконструювати близько 400 шкіл", - повідомив Ауреліо Нуньо Майєр.

Нагадаємо, не менше 40 людей залишаються під завалами після руйнівного землетрусу, що стався в Мексиці.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта) Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин