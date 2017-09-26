Землетрус у Мексиці пошкодив близько 10 тисяч шкіл
У результаті землетрусу, який стався 19 вересня в Мексиці, пошкоджено декілька тисяч шкіл.
Про це повідомив міністр освіти Мексики Ауреліо Нуньо Майєр.
Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус
Зараз близько 400 людей залишаються в лікарнях, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву газету El Universal.
"Згідно з останньою доповіддю, не тільки в місті Мехіко, але і в інших постраждалих регіонах шкоди в тій чи іншій мірі було завдано близько 10 тис. шкіл. Нам доведеться повністю реконструювати близько 400 шкіл", - повідомив Ауреліо Нуньо Майєр.
Нагадаємо, не менше 40 людей залишаються під завалами після руйнівного землетрусу, що стався в Мексиці.
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