Землетрус у Мексиці пошкодив близько 10 тисяч шкіл

У результаті землетрусу, який стався 19 вересня в Мексиці, пошкоджено декілька тисяч шкіл.

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Про це повідомив міністр освіти Мексики Ауреліо Нуньо Майєр.

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Зараз близько 400 людей залишаються в лікарнях, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву газету El Universal.

"Згідно з останньою доповіддю, не тільки в місті Мехіко, але і в інших постраждалих регіонах шкоди в тій чи іншій мірі було завдано близько 10 тис. шкіл. Нам доведеться повністю реконструювати близько 400 шкіл", - повідомив Ауреліо Нуньо Майєр.

Нагадаємо, не менше 40 людей залишаються під завалами після руйнівного землетрусу, що стався в Мексиці.