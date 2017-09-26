Індонезія готується до виверження вулкану

14:37, 26 вересня 2017
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Вулкан Агунг, який спав протягом півстоліття, ось-ось почне вивергатися.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На острові Балі оголосили про масову евакуацію, рівень небезпеки піднято до максимального, оскільки в районі вулкана зафіксовано сейсмічні поштовхи, повідомляє Euronews.

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За останні кілька днів евакуювали понад 57 тисяч осіб. Евакуація не торкнулася туристів.

Агунг – один з найактивніших вулканів країни. Його висота становить понад 3 тисячі метрів. Він розташований у східній частині острова і є його найвищою точкою.

Востаннє Агунг вивергався в 1963 році, тоді загинули майже 1600 осіб.

Нагадаємо, сім'я з трьох осіб загинула в результаті падіння в кратер вулкана на півдні Італії.

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