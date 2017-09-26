У вівторок, 26 вересня, у Мексиці стався землетрус магнітудою 4,6.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 100 км на південний захід від населеного пункту Трес Пікос. Осередок землетрусу залягав на глибині 55,8 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Мексиці в результаті землетрусу, що стався 19 вересня, загинули 320 осіб.