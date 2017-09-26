Завтра в Україні без опадів, на півдні вдень до +19° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 вересня в Україні без опадів, на півдні до +19°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень до +16°.

У північних областях сонячно. Температура до +16°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +16°.

За народним прогнозом, 27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Гуси на Воздвиження летять високо - на високе весняне водопілля, низько - на мале. Листя на Воздвиження з берези опало - осінь буде довга і тепла; осика скидала ще зелений лист - чекай швидкого похолодання.

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